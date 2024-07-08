Анна Заворотнюк прервала молчание на 40-й день после смерти матери, актрисы Анастасии Заворотнюк. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) наследница актрисы опубликовала видеообращение, в котором заявила, что полна решимости вернуться к привычной жизни. Девушка поделилась осознанием того, что является продолжением своей матери и ей следует «просто жить дальше».

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Я для себя поняла одну очень правильную вещь, которая мне позволит двигаться дальше, — ей там легче и лучше. Она очень сильно болела, все эти пять лет были безумно тяжелыми. И ей там действительно лучше. А мы, ее дети, должны и дальше быть ее продолжением, радовать ее, быть счастливыми, здоровыми. И просто жить дальше, — призналась Анна.



Ранее Заворотнюк опубликовала трогательный пост в Instagram, посвященный матери, покойной актрисе Анастасии Заворотнюк, и опубликовала архивные кадры с актрисой. Она написала, что та навсегда будет занимать самое главное место в ее сердце.

Семья Заворотнюк рассказала, почему ей не смогли помочь лучшие врачи

До этого члены семьи Заворотнюк опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.