«Тихушник» Леонтьев вернулся в Россию. Простили ли ему жизнь в США

Руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить личность организатора корпоратива в Москве, на котором выступил в конце июня певец Валерий Леонтьев. По мнению активиста, проживавший до недавнего времени в США артист не имеет морального права зарабатывать в России. Добьются ли общественники запрета выступлений Леонтьева так же, как ранее настояли на отмене концертов Кристины Орбакайте, или Леонтьеву простят его жизнь в Штатах — в материале NEWS.ru.

За что Бородин назвал Леонтьева «тихушником»

В эксклюзивном комментарии NEWS.ru Бородин назвал Леонтьева «тихушником». Исполнителям с «отсутствующей гражданской позицией», считает общественник, нельзя давать зарабатывать в России.

«В трудные для России времена деятель культуры должен быть со своей страной. Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать родину словом можно и нужно! Где был этот артист после начала СВО и по недавнее время? В Штатах. Он сказал хоть слово в поддержку России? Нет. Следовательно, „тихушник“. Надо проверить тех, кто приглашает таких артистов на свои праздники и платит им гигантские гонорары в России», — считает активист.



Он напомнил, что в нашей стране есть артисты не менее заслуженные и уважаемые, которые с 2014-го помогают Донбассу, поддерживают СВО и российских военных, возят гуманитарную помощь, в том числе на передовую. По мнению общественника, именно такие артисты должны быть в приоритете и на федеральных каналах, и у заказчиков частных мероприятий.

«А вот перевертышам с невнятной позицией ни на ТВ, ни на корпоративах, я считаю, не место!» — добавил Бородин.



Чем позиция Леонтьева отличается от ситуации Пугачевой

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что Леонтьева «в России, безусловно, не „отменят“». Как считает собеседник, с концертами Кристины Орбакайте это произошло из-за ее «родства с Аллой Борисовной».

«На Кристину возмущенные общественники обращали внимание в те моменты, когда АБ подкидывала новые инфоповоды. То Примадонна нелицеприятно отозвалась о россиянах в целом, то обозвала коллег с патриотической позицией. Если б не поведение матери, то никому бы в голову не пришло „отменять“ Орбакайте», — считает продюсер.



Он напомнил, что в отличие от Пугачевой Леонтьев «не произнес ни одного плохого слова о России или россиянах». Как объяснил эксперт, заслуги артиста несомненны: Валерий Яковлевич дал огромное количество концертов за свою музыкальную карьеру, исполнил множество хитов, выступал в горячих точках, например в Афганистане перед российскими военными во время боевых действий там.

«В чем как бы виновен Леонтьев? В том, что заработал себе на недвижимость в Штатах? Но он обосновался там давно. Об этом знали в музыкальной тусовке. И сам артист никогда не скрывал наличия квадратных метров в США и проживания там его супруги Людмилы. А кроме того, поклонники давно осведомлены о проблемах Леонтьева со здоровьем, в частности, о перенесенных им нескольких операциях на ноге.



Из-за этих процедур народный артист России и раньше периодически пропадал из медийного поля, делая паузы в съемках и гастрольной деятельности. В своем возрасте и при своих заслугах перед нашей страной Леонтьев имеет право завершить свою карьеру или возобновить ее на свое усмотрение», — считает Бабичев.

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Он предположил, что артист «соскучился по сцене», поэтому и выступил на корпоративе.

«И плюс предложили хорошие условия: кушать же артисту тоже надо. Когда находишься в возрастном „энергосберегающем состоянии“, приходится выбирать себе формат выступления. И руководствоваться в том числе суммой гонорара», — предположил эксперт.



Общественный деятель и журналист Вадим Манукян в беседе с NEWS.ru назвал Леонтьева звездой, чей талант и заслуги «соизмеримы с талантом и заслугами Пугачевой». Тот факт, что Леонтьев не критиковал Россию после начала СВО, считает эксперт, «дорогого стоит».

«Вот к Пугачевой мудрость не пришла с возрастом. А к Леонтьеву пришла. Ему хватило ума не увязываться за политическими мародерами. При этом он звезда, равнозначная Пугачевой. И важно было, что он не начал в нашу страну кидать грязью. И у него хватило мудрости не выступить с политическим заявлением за это время», — считает эксперт.



«Леонтьев никого не оскорблял»

Композитор Евгений Кобылянский, который работал с Валерием Леонтьевым над его хитами в России, назвал народного артиста интеллигентным и взвешенным в своих решениях и поступках. Кобылянский считает, что Леонтьев вправе выступать в РФ в любом удобном для него формате.

«Если бы речь шла о человеке, испортившем себе репутацию (антироссийскими высказываниями), то это один разговор. А Леонтьев никого не оскорблял. И где ему выступать, вправе решать только он сам. Если это частное мероприятие и пригласил человек, который дорожит его (Леонтьева) творчеством и в состоянии оплатить гонорар, то это его личное право», — подчеркнул Кобылянский, который сам часто выезжает в Донбасс с гуманитарной помощью и концертами.



Кого Бородин поставил в пример Леонтьеву

Глава ФПБК Бородин не согласен с этими доводами. Он напомнил, что «личное дело — это дома на кухне». Известная личность же, хочет она того или нет, является примером для подражания.

«Наши военные на СВО проливают кровь и отдают жизни за светлое будущее нашей страны. Вот они — красавцы и герои. А такие, как Леонтьев, поддерживают не нашу страну, а собственный карман. Я не считаю это хорошим примером для подражания», — высказал мнение Бородин.



Он не считает аргументом преклонный возраст артиста и проблемы со здоровьем. Глава ФПБК напомнил, что певец с не меньшим количеством заслуг и регалий перед РФ — Иосиф Кобзон — не уезжал в Штаты, с 2014 года и до самой смерти посещал города Донбасса, давал там концерты и привозил гуманитарную помощь. Артист считал это своим гражданским долгом, отметил общественник. Есть и другие певцы, для которых «родина — там, где им самим хорошо и сыто», резюмировал Бородин.