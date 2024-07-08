Путин наградил Аниту Цой орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил певицу Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени за многолетнюю работу и вклад в решение задач общественного уровня. Соответствующий документ размещен на портале официальных правовых актов.

«За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе.



Ранее глава России присвоил артистке почетное звание Народного артиста РФ. Она удостоилась его за огромные заслуги в области искусства, пишет 360.ru.