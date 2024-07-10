Певица Алсу нашла нового возлюбленного после расставания со своим супругом Яном Абрамовым. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

«Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь», — заявил инсайдер.



По словам источника, именно поэтому Абрамов решил отдать после развода 2,5 млрд рублей активами и имуществом. Он хочет, чтобы деньги в последующем достались детям, а не избраннику певицы. Сама исполнительница планирует забрать эту сумму деньгами. При этом источник не исключил, что Алсу хочет получить от Абрамова больше предложенной им суммы.

Алсу сделала неожиданное заявление после скандала с разводом

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа. Позже Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы.

А спустя месяц муж Алсу отказался разводиться с певицей. Он заявил, что готов отдать ей 2,5 млрд рублей. По итогу суд отложил разбирательство по делу на два месяца. 7 июля Алсу подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества.