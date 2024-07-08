Мария Максакова* выступит на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле раскрыла еще одного гостя своего фестиваля в Юрмале. На сцене выступит оперная артистка Мария Максакова*(признана иноагентом на территории РФ). Информация об этом появилась в социальных сетях.

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Исполнительница песни «Листья желтые» продолжает рекламировать поклонникам свое музыкальное мероприятие, которое пройдет в конце июля. Однако пока желающих посетить его немного. СМИ сообщали, что на фестиваль в июне было продано только 10 процентов билетов. Уже заранее пользователи назвали его «полным провалом». Но Вайкуле не сдается и зазывает новых зрителей.

Привлечь аудиторию Лайма решила Марией Максаковой*. Она отметила, что певица выйдет на сцену 26 июля.

«Замечательная певица и очень яркий человек», - заявила Вайкуле.



Напомним, что Максакова* уехала из России еще до начала СВО. Она переехала на Украину вместе с мужем. В одном из интервью артистка, построившая карьеру в РФ, извинилась за то, что голосовала за вступление Крыма в состав страны, но позже заявила, что вообще не участвовала в этом. Сейчас певица продолжает негативно высказываться о государстве.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что ее фестиваль «украсит» Верка Сердючка.

*(Признана иноагентом на территории РФ)