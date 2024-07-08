Егор Крид отреагировал на слова своих бывших девушек о нем

Известный российский рэпер Егор Крид отреагировал на высказывание своей бывшей девушки Вали Карнавал о том, что она сама бросила артиста и разошлась с ним не без конфликтов. Публикации на эту тему музыкант разместил в своем Telegram-канале.

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Недавно в соцсетях стали появляться смешные видео, в которых девушки высмеивали артиста за то, что Нюша и Валя Карнавал сами его бросили. Некоторые пользователи и вовсе писал в комментариях, что с таким мужчиной как Крид нельзя состоять в отношениях.

«Знаете, если бы я ходил на эти говно-интервью последние 5 лет и говорил бы на них все как есть, я бы уничтожал карьеры и жизни людей. Я всегда держу себя в руках, когда слышу или читаю про себя всякую фигню от когда-то близких или наоборот незнакомых мне людей», - поделился рэпер.



Исполнитель подчеркнул, что решил не ходить на интервью, где у него есть возможность «сливать» неприятную информацию о своих знакомых, чтобы не подставлять их. При этом музыкант, по его словам, также игнорирует ложные высказывания этих людей о нем.

«И не нужно додумывать, что я это адресовал кому-то одному. Таких интервью выходят пачками пару раз в неделю. Не придумали пока люди и СМИ в нашей стране, как еще повысить себе охваты и обратить на себя внимание, кроме как вываливать клевету цитируя мое имя», — отметил звезда.



Спустя время артист удалил все посты и в шутку добавил, что все происходящее расстраивает его и заставляет его плакать.

Ранее Егор Крид вновь заговорил о чувствах к Нюше после ее развода.