Певица Вика Цыганова призналась, что однажды чуть не ударила продюсера Михаила Козырева* (включен Минюстом в реестр иноагентов) за его слова о России. Об этом сообщает «Аргументы и факты»

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Напомним, что Козырев* уехал из страны после начала спецоперации. Сейчас он ведет направленные против российской политики программы, в которые приглашает уехавших из России деятелей культуры. В 2023 году продюсера признали иностранным агентом.

«Еще до начала СВО я однажды еле сдержалась, чтобы не ударить Козырева, когда случайно услышала за кулисами, как он обливал Россию грязью. Реально ударить хотелось!» - сказала Цыганова.



Он добавила, что для нее «не сюрприз» все, что делают иностранные агенты сегодня. Певица подчеркнула, что они давно говорили о России плохо и относились к ней «как к кормушке и не более того».

* Михаил Козырев включен Минюстом в реестр иноагентов