Отец Фриске рассказал, могла ли его дочь умереть от ЭКО

Отец Жанны Фриске Владимир ответил на слухи о смерти дочери из-за процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Как сообщает «МК», он отверг информацию о том, что Фриске пыталась забеременеть таким способом.

По словам родителя певицы, он не знает, откуда взялась информация об ЭКО. Его младшая дочь, Наталья, действительно проходила процедуру, и семья этого не скрывает. Жанна не стала бы скрывать, если бы пошла на нее.

«Во-первых, в клинике, где она наблюдалась, есть все записи. Они могут подтвердить, что ЭКО не было. Я не знаю, кто пустил эту утку. Если бы было ЭКО, то не было бы никаких разговоров о том, от чего она заболела. А так мы до сих пор все ломаем голову, почему так получилось», - сказал Владимир Фиске.



Мужчина также жалеет, что доверил возлюбленному дочери Дмитрию Шепелеву лечение певицы. Он считает, что если бы занимался этим сам, то Жанна «еще хотя бы полгода прожила». Кроме того, Фриске очень страдала из-за скандалов и «желтухи», которые постоянно попадали в СМИ в те годы. По словам Владимира, это сильно ее «подорвало».