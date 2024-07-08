Рудковская выступила c заявлением о работе Хайдарова и его клиники

Сегодня Яна Рудковская опубликовала пост со знаком молнии. В нем продюсер сообщила, что клиника IQ Plastique, которой заведовал Тимур Хайдаров и работу которой суд приостанавливал на 90 дней после смерти пациента, откроется досрочно.

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"На днях Арбитражный суд Москвы принял решение о ее досрочном открытии, а значит, все нарушения были устранены. Я все 3 месяца (и не я одна) ждала открытия, потому что сама не завершила все процедуры" . Яна Рудковская

«Искренне считаю Тимура не только своим другом, но и прекрасным специалистом. Пусть все дело закончится благополучно», — добавила Яна.



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Пост продюсер сопроводила судебными документами.

К слову, недавно Яна Рудковская показала, как выглядит после пластики у Тимура Хайдарова, раскрыв тайну, которую хранила больше трех месяцев. Продюсер продемонстрировала, как изменилась ее фигура после целого комплекса операций у скандально известного хирурга — липосакции подбородка, живота и внутренней поверхности бедер, подтяжки кожи с помощью лазера и уменьшения груди с четвертого до второго размера.

Ранее представитель клиники Тимура Хайдарова прокомментировал Super задержание врачей по делу о гибели пациента.