С компании блогера Гасанова потребовали 10 миллионов рублей

На компанию «Банда», которая ранее на 70% принадлежала блогеру Гусейну Гасанову, поступило исковое заявление в Арбитражный суд Москвы. Как сообщают «Известия», его подала предпринимательница Юлия Минченко – сумма исковых требований составляет 10 млн рублей.

Компания занималась «деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг». Предположительно, через нее Гасанов продавал курсы по «денежному мышлению». Позднее блогер вышел из состава учредителей.

Предположительно, Минченко могла приобрести обучение на курсе «Фабрика звезд инфобизнеса», которые продавала фирма. Его автором выступила бизнес-консультант Елена Арикова. Предпринимательница якобы осталась недовольна качеством материала, посчитав информацию бесполезной, и потребовала вернуть средства. При этом сама Юлия защищает Гасанова и выступает против Ариковой, а подача иска на «Банду» связана с тем, что курс был оформлен на эту фирму.

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Напомним, что 15 июня ФНС подала иск против Гасанова. Источник «Известий» заявлял, что ведомство хочет конфисковать два автомобиля и апартаменты блогера из-за его налогового долга, который составляет 128 млн рублей.