Рэпершу Ice Spice освистали за исполнение ее фита с Тейлор Свифт

Американскую рэпершу Ice Spice забуллили во время выступления на фестивале Rolling Loud Europe в Австрии. Когда артистка начала исполнять трек Karma (Remix), записанный совместно с Тейлор Свифт, хейтеры стали неодобрительно кричать и показывать большие пальцы вниз.

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Ice Spice изящно ответила на реакцию, отправив аудитории воздушный поцелуй, пишет Uproxx.

Ремикс на песню Karma увидел свет в мае прошлого года вместе с клипом. Оригинальный трек без куплета Ice Spice вошел в альбом Тейлор Свифт Midnights (2022).

Известно, что поп-звезда хорошо общается с молодой рэпершей. Недавно их заметили вместе на Суперкубке. Не исключено, что фит со Свифт появится в грядущем дебютном лонгплее Ice Spice «Y2K!», премьера которого намечена на 26 июля. Артистку уже спрашивали о потенциальной коллаборации, однако она ответила уклончиво: «Посмотрим».