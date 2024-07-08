Отец Фриске рассказал, как их сосед заработал на раке певицы

Сосед семьи Фриске сдавал место под машину папарацци за пять тысяч рублей в день, рассказал NEWS.ru отец певицы Владимир Борисович. По его словам, муж артистки Дмитрий Шепелев сотрудничал с желтой прессой и прекрасно знал о фотографах.

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Папарацци были каждый день, у нас около дома стояла машина Volkswagen Passat. Им мой сосед сдавал место за пять тысяч рублей, потом они ее уже ставили так, чтобы их было не видно, — рассказал Владимир Фриске.



Отец певицы рассказал, что желтая пресса согласовывала свои действия с гражданским мужем певицы Дмитрием Шепелевым. По его словам, тот помогал журналистам собирать информацию о больной Жанне и давал им указания.

Это все его дела были. Он думал, что никого нет рядом, и я слышал, как по телефону он сказал: «Сейчас будет машина выезжать — не снимайте. Это Орлова», — добавил Владимир Борисович.



Ранее стало известно, как мать Жанны Фриске Ольга отреагировала на «посмертное выступление» ее дочери на церемония вручения премии «МУЗ-ТВ». На экране появилось изображение певицы, созданное искусственным интеллектом. По словам сестры артистки Натальи, их мать Ольга не смогла сдержать слез, сама же Наталья была более подготовлена к этому, так как до премии посещала репетиции.