Российская певица Виктория Цыганова пожаловалась на размер пенсии. Слова исполнительницы приводит aif.ru. Lenta.ru

Исполнительница призналась, что размер ее пенсии составляет 10,6 тысячи рублей. «Я уже на пенсии, она у меня составляет 10 600 рублей. <…> Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают. <…> В общем, 10 600 мне хватает, чтобы пойти в салон и покрасить волосы, закрасить свою седину, чтобы выйти на сцену в приличном виде», - высказалась артистка. Pasiion.ru

Ранее певец Григорий Лепс посчитал, сколько ему нужно накопить денег, чтобы спокойно выйти на пенсию. Газета.Ru