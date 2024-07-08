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Виктория Цыганова пожаловалась на размер пенсии

Российская певица Виктория Цыганова пожаловалась на размер пенсии. Слова исполнительницы приводит aif.ru. Lenta.ru

Исполнительница призналась, что размер ее пенсии составляет 10,6 тысячи рублей. «Я уже на пенсии, она у меня составляет 10 600 рублей. <…> Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают. <…> В общем, 10 600 мне хватает, чтобы пойти в салон и покрасить волосы, закрасить свою седину, чтобы выйти на сцену в приличном виде», - высказалась артистка. Pasiion.ru

Ранее певец Григорий Лепс посчитал, сколько ему нужно накопить денег, чтобы спокойно выйти на пенсию. Газета.Ru

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