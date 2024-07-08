Новые российские синглы: Miyagi & Эндшпиль, XOLIDAYBOY, Dabro, Jony и другие

Лето в самом разгаре, и песни российских музыкантов рассказывают десятки разных июльских историй. Одни предаются воспоминаниям о школьных деньках, другие мечтают о любви, а третьи прожигают молодость бессонницей и бурными романами. Выбирайте, что вам ближе, и добавляйте песни в свой летний плейлист.

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Filatov & Karas — Africa

Самый жаркий летний трек вышел на этой неделе у диджейского дуэта Filatov & Karas. Для нового хита музыканты пригласили двух исполнителей не откуда-нибудь, а из ЮАР. Именно их голоса можно услышать в припеве — слова в нем звучат на языке зулу. Что до самих диджеев, то они остаются главными поставщиками дэнс-шедевров на отечественной сцене.

Dabro — Билет

Главный трофей за актуальность на этой неделе уходит Михаилу и Ивану Засидкевичам — родным братьям из группы Dabro. Новый трек парней создает ощущение, что им уже неловко петь про юность, а хочется по ней ностальгировать. Светлую грусть куплетов разбавляет легкий ненавязчивый бит припевов. Похоже, у нынешних выпускников все же будет трек, с которым будет так приятно вспоминать о школьных годах.

Андрей Ширман, он же DJ Smash, продолжает писать историю клубной музыки с помощью поп-артисток. В этот раз его выбор пал на Ольгу Серябкину. Хрупкий голос певицы на удивление хорошо вписался в романтичный трек о вечном — о надежде, что любимый человек сможет укрыть и защитить от любых напастей.

Максим Круженков — Безупречная

Бодрый танцевальный хит для ночных дискотек вышел также у Максима Круженкова — бывшего резидента лейбла ТНТ Music. Артист видит романтику в том, чтобы называть возлюбленную «безупречной бейби» и без лишних слов заказывать ей букет алых роз. Это, конечно, знатно подкупает.

MiyaGI & Эндшпиль — Путеводная

Свою чайную ложку романтики в актуальные чарты внесли и хип-хоп-гении MiyaGI & Эндшпиль. Песня представляет собой своего рода «воздушный поцелуй», отправленный любимой женщине через моря, границы и километры. Сами рэперы смотрят на любовь довольно фаталистично и не сомневаются, что судьба способна все расставить по местам.

Асия — Притворяюсь

Женскую сторону влюбленности на этой неделе представляет Асия. Ее легкий танцевальный трек посвящен моменту, когда любовь только зарождается, когда еще страшно и существует соблазн притвориться, что ничего не происходит. Это трогательный момент любой истории, и песня получилась такой же.

Артур Пирожков — Она Одна

Не меньше фатализма исходит и от другого артиста, от которого мы этого меньше всего ожидали, — от Артура Пирожкова. Влюбленный музыкант не сомневается в божественном происхождении своей избранницы и смело посвящает ей бодрый танцевальный хит. Даже не верится, что этот романтик когда-то выпускал музыку в шутку.

XOLIDAYBOY — Мы не будем спать

В репертуаре Ивана Ржевского, известного как XOLIDAYBOY, теперь есть зажигательный гитарный хит в стиле итальянской рок-группы Måneskin. Единственное, чего хочется под эту песню, — это, естественно, не спать. Хочется верить, что музыкальная бессонница приведет не только к хорошим воспоминаниям, но и к желанию изучить словарь ударений. Не удивимся, если слово «любовь» с ударением на «ю» станет нормой, но все-таки надеемся, что культурный след Ивана будет иным.

RSAC — Два притопа три прихлопа

Мода на народную — исконную или псевдо, тут уж решайте сами — музыку продолжается: на этот раз свой слегка юморной вклад внесли RSAC. Песня рассказывает по-настоящему русскую историю о двух влюбленных, один из которых попадает в грозу и тем самым едва не доводит подругу до ручки. Сам трек танцевальный, но элементы русской народной музыки придают ему весьма своеобразный колорит.

JONY ft. Natia Rigvava — На улицах Баку

XOLIDAYBOY — не единственный, кто на этой неделе пренебрегает комендантским часом и решает не спать. Грузинская певица Натия Ригвава и азербайджанский артист JONY разыгрывают романтику на улицах Баку — естественно, тоже в ночных декорациях. В песне есть все, без чего не обходится ни одна песня о любви: медленная гитара, желание сбежать от любопытных глаз и твердое намерение ни о чем не жалеть.