Сестра Жанны Фриске обратилась к певице в ее день рождения

8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. Артистка ушла из жизни девять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. Сестра артистки Наталья обратилась к ней в личном блоге и поделилась редкими кадрами знаменитости.

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Жанна Фриске узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке группы «Блестящие» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. Певица два года боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Смерть артистки стала настоящим потрясением для ее родных и поклонников.

Семья певицы до сих пор тяжело переживает ее уход. В день рождения Жанны Фриске ее сестра Наталья обратилась к ней в соцсети и призналась, что скучает. Она также опубликовала архивные снимки артистки, на которых она запечатлена на отдыхе, с домашними питомцами, в кругу семьи и во время беременности. Также можно увидеть и самый трогательный кадр, на котором Жанна Фриске отдыхает с новорожденным сыном.

«С днем рождения, сист… Тебе бы сегодня исполнилось 50, но ты навсегда останешься молодой. Скучаю…» — написала сестра певицы.



14 июня в Москве состоялась «Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», на которой Наталья Фриске объединилась с золотым составом группы «Блестящие» на сцене, чтобы почтить память знаменитой сестры. НА премии Жанна Фриске была посмертно удостоена награды в специальной номинации «Легенда российской поп-музыки».

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Фриске высказалась о возвращении на сцену.