Кушанашвили рассказал о регулярных звонках Пугачевой

Ведущий Отар Кушанашвили рассказал, что певица Алла Пугачева регулярно звонит ему в больницу после госпитализации. Журналист вышел на связь в своем Telegram-канале и раскрыл свое отношение к артистке.

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Отар и Алла Борисовна не всегда были дружны, но, видимо, исполнительница простила старые обиды, когда узнала о тяжелой ситуации в жизни шоумена. Отар попал в больницу, ему потребовалась не одна операция. А после появилась информация о том, что обследование показало наличие у мужчины рака брюшной полости.

На днях Кушанашвили снял видео с рассказом о том, как ему помогают звезды шоу-бизнеса. 8 июля он готовится к переводу в онкологический центр федерального значения и волнуется. Но его поддерживают коллеги, поклонники, знакомые и друзья.

«Я знаю, как вас пугает слово ''онкология''. И мне страшно. Но у меня есть ежедневно звонящий мне Николай Басков, Владимир Сычев, Павлиашвили, Теона Контридзе, Валера Меладзе. Я не буду называть никого иноагентами. Алла Пугачева, которая интересуется оттуда, как у меня дела», — рассказал Отар.



Несмотря на прежние разборки, журналист тепло отозвался о певице и решил заступиться за нее.

«Когда вы еще не написали на фронтоне Останкино гадость про нее, она в новогоднюю ночь пела: „Эй вы там, наверху, перестаньте скакать, как Отарики“. Она пела „Большак“, „Три счастливых дня“, „Речной пароходик“, „Позови меня с собой“. И спасала целую нацию! Не трогайте святое имя!» – добавил шоумен.



Ранее мы писали о том, что певец Валерий Меладзе обратился к Отару Кушанашвили. В обращении артист рассказал, что надеется на скорое выздоровление друга и хочет с ним «выпить».