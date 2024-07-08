«Надоело жить в дурдоме»: почему Николай Трубач уехал из России

Певец Николай Трубач родился на Украине, но большую часть жизни провел в России. Он стал популярным в конце 1990-х годов после сотрудничества с Борисом Моисеевым. 54-летняя исполнитель хита «Голубая луна» уехал из страны после начала спецоперации на Украине. Сейчас он называет Россию «дурдомом».

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Артиста возмутило, что в России запретили исполнять его песню «Голубая луна». Из-за этого певец решил покинуть страну.

«Я уехал из России, потому что мне надоело жить в дурдоме. Там сажают за слово „война“ и за слово „мир“. В России запретили исполнение моей песни „Голубая луна“, за её исполнение светит реальный срок», — цитирует знаменитость Абзац.



Трубач признался, что завершил выступления в России и Белоруссии: его последний концерт был 21 февраля 2022 года. Только на свадьбе дочери артист спел одну композицию на украинском языке. На выезде из страны певец заявил, что ему якобы устроили допрос на 40 минут.

Ранее музыкант рассказал, что пережил четыре пневмонии подряд. У знаменитости появились проблемы со здоровьем из-за слишком загруженного графика. Николай признавался, что не хотел подводить коллег, работая на износ. Его планы были расписаны на месяцы вперед. В какой-то момент организм не выдержал, и мужчина попал в больницу с диагнозом – двусторонняя пневмония. Усугубилось все тем, что артист не стал долечивать простуду.