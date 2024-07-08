Налоговая служба предупредила певицу и блогера Валю Карнавал о задолженности, пригрозив ей блокировкой счета в случае неуплаты. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«ФНС выставила блогерше счет на 241 тысячу рублей и отправила предупреждение, что если она будет игнорировать оплату налогов, ей могут заблокировать счет в банке или вовсе не выпустить за границу», - пишет канал.



При этом пиар-менеджер Карнавал заявил, что налоги регулярно платятся и сейчас «никаких задолженностей быть не должно».

По имеющейся у Shot информации, за последние два месяца блогерша перевела в ФНС более двух миллионов рублей.

В начале 2024 года стало известно, что Карнавал приобрела дом у баскетболиста Виталия Фридзона в коттеджном поселке «Изумрудная долина». Точная его цена неизвестна, но, предположительно, он стоил от 185 до 250 миллионов рублей. Также Карнавал похвасталась в соцсетях новым автомобилем BMW M4. Его стоимость стартует от десяти миллионов рублей.

Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После этого стало известно об уголовных делах по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.