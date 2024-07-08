50 лет со дня рождения Жанны Фриске

Звезда российской эстрады родилась в Москве 8 июля 1974 года и с детства увлекалась танцами, акробатикой и художественной самодеятельностью. Пыталась поступить на философский факультет, училась на культуролога, потом на журналиста, но в итоге бросила университет. На рубеже веков жизнь девушки круто изменилась — в 90-х 22-летнюю Жанну взяли в музыкальную группу «Блестящие» (по одной из версий, сначала в качестве хореографа, уже потом как вокалистку).

Именно тогда Жанна взяла необычную немецкую фамилию отца — Фриске (раньше у нее была фамилия Копылова). С ее участием «Блестящие» записали четыре альбома, а в 2001 году певица выпустила первую сольную песню «Лечу в темноту». Ее популярность стремительно росла, Фриске стала выступать отдельно, снималась в телешоу и кино, в том числе в реалити «Последний герой», фильмах «Ночной дозор», «О чем говорят мужчины». При этом сама артистка никогда не кичилась своим статусом звезды и секс-символа.

«Я ничем не отличаюсь от миллионов других девушек.. Просто у меня другая работа. И может быть, если бы не она, я была бы гораздо счастливее», — говорила Фриске.



Артистка не любила делиться с журналистами личной жизнью, но не стеснялась признаваться в любви к простым радостям жизни. Например, рассказывала о своих частых влюбленностях и курортных романах. «Наверное, если бы я постоянно спала, занималась сексом и ела шоколад, это было бы прекрасно. Только так не получается», — делилась Фриске.

В 2014 году стало известно, что Фриске диагностировали рак, неоперабельную опухоль мозга. Певица лечилась в США, Прибалтике и Китае, деньги на ее поддержку собирали по телевидению со всей России, но болезнь оказалась сильнее. Летом 2015 года артистка умерла в Подмосковье, ей было 40 лет. У Фриске остался сын Платон.