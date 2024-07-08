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50 лет со дня рождения Жанны Фриске

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Жанна Фриске, 2009 год
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Жанна Фриске, 2009 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Солистки группы «Блестящие» Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова (слева направо), 1998 год
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Солистки группы «Блестящие» Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова (слева направо), 1998 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Жанна Фриске за кулисами концерта Love Story, посвященного Дню всех влюбленных, в Кремлевском Дворце, 2007 год
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Жанна Фриске за кулисами концерта Love Story, посвященного Дню всех влюбленных, в Кремлевском Дворце, 2007 год 
© Светлана Мальцева/Global Look Press
Жанна Фриске, 2008 год
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Жанна Фриске, 2008 год 
© Геннадий Усоев/Global Look Press

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Группа «Блестящие»: Юлия Ковальчук, Ирина Лукьянова, Ксения Новикова и Жанна Фриске (слева направо), 2005 год
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Группа «Блестящие»: Юлия Ковальчук, Ирина Лукьянова, Ксения Новикова и Жанна Фриске (слева направо), 2005 год 
© Global Look Press
Жанна Фриске и полузащитник ЦСКА Даниэль Карвалью во время концерта, посвященного чествованию футболистов ЦСКА, 2006 год
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Жанна Фриске и полузащитник ЦСКА Даниэль Карвалью во время концерта, посвященного чествованию футболистов ЦСКА, 2006 год 
© Марина Лысцева/ТАСС
Жанна Фриске в фитнес-клубе, 2005 год
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Жанна Фриске в фитнес-клубе, 2005 год 
© Юрий Машков/ТАСС
Жанна Фриске на церемонии награждения самых глянцевых персонажей России — Top Glossy 10, организованной журналом Top Beauty, 2007 год
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Жанна Фриске на церемонии награждения самых глянцевых персонажей России — Top Glossy 10, организованной журналом Top Beauty, 2007 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Жанна Фриске в картине «Дневной Дозор» (2005)
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Жанна Фриске в картине «Дневной Дозор» (2005) 
© «Базелевс Продакшн»

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Жанна Фриске и Андрей Губин за кулисами церемонии «Песня года 2006»
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Жанна Фриске и Андрей Губин за кулисами церемонии «Песня года 2006» 
© Ольга Локшина/Global Look Press
Жанна Фриске на съемках шоу «Цирк со звездами» для Первого канала, 2007 год
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Жанна Фриске на съемках шоу «Цирк со звездами» для Первого канала, 2007 год 
© Руслан Рощупкин/ТАСС
Жанна Фриске выступает в финале конкурса красоты «Мисс Россия — 2010»
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Жанна Фриске выступает в финале конкурса красоты «Мисс Россия — 2010» 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Жанна Фриске во время исполнения номера в шоу «Ледниковый период», 2008 год
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Жанна Фриске во время исполнения номера в шоу «Ледниковый период», 2008 год 
© Олег Наумов/РИА Новости
Филипп Киркоров и Жанна Фриске на праздновании дня рождения и презентации нового альбома Сергея Лазарева в клубе «Истерика», 2010 год
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Филипп Киркоров и Жанна Фриске на праздновании дня рождения и презентации нового альбома Сергея Лазарева в клубе «Истерика», 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Жанна Фриске на съемках фильма «О чем говорят мужчины», 2009 год
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Жанна Фриске на съемках фильма «О чем говорят мужчины», 2009 год 
© «Централ Партнершип»/РИА Новости
Жанна с сестрой Натальей Фриске на красной дорожке церемонии кинонаград «MTV Россия-2008»
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Жанна с сестрой Натальей Фриске на красной дорожке церемонии кинонаград «MTV Россия-2008» 
© Александр Келтик/Global Look Press
Жанна Фриске перед началом церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», 2010 год
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Жанна Фриске перед началом церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», 2010 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Жанна Фриске с супругом, телеведущим Дмитрием Шепелевым, на торжественной церемонии вручения наград журнала GQ «Человек года», 2011 год
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Жанна Фриске с супругом, телеведущим Дмитрием Шепелевым, на торжественной церемонии вручения наград журнала GQ «Человек года», 2011 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев на церемонии вручения премии журнала Hello! «Самые стильные в России», 2011 год
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Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев на церемонии вручения премии журнала Hello! «Самые стильные в России», 2011 год 
© Александра Мудрац/ТАСС

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Жанна Фриске (1974 — 2015)
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Жанна Фриске (1974 — 2015) 
© Астапкович Владимир/РИА Новости

Звезда российской эстрады родилась в Москве 8 июля 1974 года и с детства увлекалась танцами, акробатикой и художественной самодеятельностью. Пыталась поступить на философский факультет, училась на культуролога, потом на журналиста, но в итоге бросила университет. На рубеже веков жизнь девушки круто изменилась — в 90-х 22-летнюю Жанну взяли в музыкальную группу «Блестящие» (по одной из версий, сначала в качестве хореографа, уже потом как вокалистку).

Именно тогда Жанна взяла необычную немецкую фамилию отца — Фриске (раньше у нее была фамилия Копылова). С ее участием «Блестящие» записали четыре альбома, а в 2001 году певица выпустила первую сольную песню «Лечу в темноту». Ее популярность стремительно росла, Фриске стала выступать отдельно, снималась в телешоу и кино, в том числе в реалити «Последний герой», фильмах «Ночной дозор», «О чем говорят мужчины». При этом сама артистка никогда не кичилась своим статусом звезды и секс-символа.

«Я ничем не отличаюсь от миллионов других девушек.. Просто у меня другая работа. И может быть, если бы не она, я была бы гораздо счастливее», — говорила Фриске.

Артистка не любила делиться с журналистами личной жизнью, но не стеснялась признаваться в любви к простым радостям жизни. Например, рассказывала о своих частых влюбленностях и курортных романах. «Наверное, если бы я постоянно спала, занималась сексом и ела шоколад, это было бы прекрасно. Только так не получается», — делилась Фриске.

В 2014 году стало известно, что Фриске диагностировали рак, неоперабельную опухоль мозга. Певица лечилась в США, Прибалтике и Китае, деньги на ее поддержку собирали по телевидению со всей России, но болезнь оказалась сильнее. Летом 2015 года артистка умерла в Подмосковье, ей было 40 лет. У Фриске остался сын Платон.

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