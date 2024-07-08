Иван Дорн рассказал, почему не приезжает на Украину

Украинский певец Иван Дорн назвал причину, по которой не хочет возвращаться на родину.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу Dope Soz.

— С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию, — объяснил исполнитель.



Иван Дорн родился в Челябинске, но уже в два года вместе с семьей переехал в Киевскую область.

В свою очередь актер и продюсер Леонид Дзюник заявил, что на территории Украины есть поддерживающие спецоперацию артисты. Он пояснил, что многие из знаменитостей стали «заложниками ситуации».

Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, дал концерт в одном из ночных клубов Одессы. Мероприятие состоялось 21 июня и собрало полные залы. Данилко исполнил несколько песен на русском языке.

Публика активно подпевала артисту. После этого артист отменил свое выступление на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку Вооруженных сил Украины. Решение было принято артистом из-за скандала о его исполнении песен на русском языке.