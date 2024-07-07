Психолог Степанова раскритиковала друга Решетовой

Психолог Вероника Степанова раскритиковала в Telegram-канале друга модели Анастасии Решетовой, стилиста Алеко. По ее словам, он является ярким представителем спутников известных девушек — женоподобным, льстивым и услужливым мужчиной, который любит быть рядом со знаменитостями на пике славы. Когда эта слава меркнет — он быстро теряет к подруге интерес.

У подобного рода мужчин есть несколько конституциональных составляющих: женоподобность (поэтому они прекрасно понимают женщин), льстивость, дипломатичность, дружелюбность, ненадежность, услужливость, прекрасное чувство юмора, — перечислила Степанова.



Адвокат Сергей Жорин ранее заявил NEWS.ru, что его коллега Екатерина Гордон, представляющая интересы Вероники Степановой, «завалила экзамен в адвокатуру» и не имеет статуса адвоката. Он посоветовал Степановой нанять «настоящего адвоката» для защиты своих интересов. Кроме того, он прокомментировал слова Гордон о том, что она «всегда защищает только жен и детей, а Жорин — всех остальных». У Гордон попросту «богатая фантазия», резюмировал он.

3 июля экс-возлюбленная рэпера Тимати Решетова подала заявление в полицию на Степанову. По данным Super.ru, женщина, которая известна скандальными разборами личностей, обозвала ее девушкой с низким социальным статусом. Жорин объяснил, что теперь Решетова хочет привлечь Степанову к уголовной ответственности после того, как подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, которые не имели никакого отношения к действительности.