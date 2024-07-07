Сергея Мазаева выписали из больницы

4 июля солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев был экстренно госпитализирован прямо перед своим концертом в Светлогорске, что в Калининградской области. Медики поставили диагноз «острый приступ панкреатита».

Сегодня стало известно, что музыканта выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт, который не состоялся из-за экстренной госпитализации, состоится в другой день. Об этом будет объявлено в понедельник. Известно, что музыканты «Морального кодекса» уже уехали из области.