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Сергея Мазаева выписали из больницы после экстренной госпитализации

4 июля солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев был экстренно госпитализирован прямо перед своим концертом в Светлогорске, что в Калининградской области. Медики поставили диагноз «острый приступ панкреатита».

Сергея Мазаева выписали из больницы
© globallookpress.com

Сегодня стало известно, что музыканта выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт, который не состоялся из-за экстренной госпитализации, состоится в другой день. Об этом будет объявлено в понедельник. Известно, что музыканты «Морального кодекса» уже уехали из области.

Шоу-бизнес
Сергей Мазаев
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