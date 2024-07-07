Нюша рассказала об изменениях после развода

В мае стало известно, что певица Нюша решила развестись со своим супругом, Игорем Сивовым. После этой новости она активно влилась в светскую жизнь, о которой отошла во время брака. Да и вообще, по ее словам, она очень изменилась после развода.

«Сегодня я львица и тигрица, кошечка такая. Я считаю, что внешние перемены — следствие внутренних, — рассказала Нюша с тelegram-каналу „Звездач“. — Можно смотреть, как человек трансформируется благодаря его внешним переменам».



Напомним, после расставания дети пары остались жить в ОАЭ, где в последнее время обитала и сама Нюша. У супругов — двое детей: дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.