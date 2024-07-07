Чехова сообщила о «большом круговороте мужчин» в личной жизни

Анфиса Чехова одна воспитывает 12-летнего сына Соломона от бывшего мужа Гурама Баблишвили. Телеведущая пока не встретила надежного спутника жизни, с которым захочет отправиться под венец. Пока еще она находится в стадии выбора, пишет «Комсомольская Правда».

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«Одно дело — представить публике будущего супруга или того, от кого ты ждешь ребенка, и другое — демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни. А у меня этот круговорот достаточно большой! Раньше я была готова потратить годы на отношения с мужчиной, который мне не особо подходит. Сегодня свято верю: делать этого не стоит», — заявила телеведущая.



Чехова озвучила требования к будущему избраннику.

«Ценю надежность, интеллект, доброту, обеспеченность и щедрость. Тот, кто зарабатывает меньше меня, не сможет себя уверенно чувствовать в моем обществе… Ну и возраст — я не рассматриваю тех, кто младше меня. Нереализованный мужчина не готов к серьезным отношениям со мной. Тот, кто находится на стадии выживания, не подходящий для меня вариант», — отметила Анфиса.



Ранее Анфиса Чехова отметила пятилетие собаки по кличке «Картошка». Псу преподнесли мороженое с зажженной свечой в виде цифры 5. По словам ведущей, животное чудом не пострадало – горящая свеча случайно упала на питомца.