Киркоров заступился за супруга Алсу

Филипп Киркоров давно дружит с Алсу и ее семьей. Развод певицы с Яном Абрамовым после 18 лет брак и рождения троих совместных детей крайне огорчил поп-короля эстрады. Свое видение ситуации он высказал в беседе с журналистами СтарХита.

«Семейная жизнь сложная штука, а семейная жизнь публичных людей — вдвойне. Ян влюбился в Алсу с первого взгляда! И буквально носил жену на руках все 18 лет совместной жизни. Он образцовый отец. Я свидетель, что Ян во всем поддерживал супругу: выступал продюсером концертов, песен и клипов, создал Алсу безупречный сценический образ. Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Всё, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношения не могу и не буду», - заявил Филипп Бедросович.



При этом Филипп никак не комментировал предположительную измену Абрамова с бывшей подругой Тимати Анастасией Решетовой.

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