Брэд Питт и Инес де Рамон больше не прячутся и открыто демонстрируют чувства на публике: фото

Пара посетила публичное мероприятие

Голливудский актер Брэд Питт впервые посетил публичное мероприятие в компании своей возлюбленной Инес де Рамон, с которой они вместе уже около 2 лет. Так, пара появилась на Гран-при Формулы−1. 60-летний артист шел за руку со своей 34-летней избранницей. Для выхода в свет дизайнер ювелирных украшений выбрала нежно-голубое короткое платье, дополнив образ кулоном и солнцезащитными очками. Питт же облачился в светлые брюки, свободную белую футболку, желтую куртку и панаму. Ранее стало известно, что Брэд намерен завести ребенка с новой подругой. В окружении звезды сообщили, что актер считает, что из де Рамон выйдет «замечательная мать».