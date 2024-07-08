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Брэд Питт впервые вышел в свет с Инес де Рамон

Пара посетила публичное мероприятие

Брэд Питт и Инес де Рамон больше не прячутся и открыто демонстрируют чувства на публике: фото
© WomanHit.ru

Голливудский актер Брэд Питт впервые посетил публичное мероприятие в компании своей возлюбленной Инес де Рамон, с которой они вместе уже около 2 лет. Так, пара появилась на Гран-при Формулы−1. 60-летний артист шел за руку со своей 34-летней избранницей. Для выхода в свет дизайнер ювелирных украшений выбрала нежно-голубое короткое платье, дополнив образ кулоном и солнцезащитными очками. Питт же облачился в светлые брюки, свободную белую футболку, желтую куртку и панаму. Ранее стало известно, что Брэд намерен завести ребенка с новой подругой. В окружении звезды сообщили, что актер считает, что из де Рамон выйдет «замечательная мать».

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