Сябитова рассказала о серьезной операции

Роза Сябитова не устает напоминать своим подписчикам, что следить за здоровьем необходимо, даже если ничего не болит. Несколько лет назад она столкнулась с серьезными проблемами. Главной свахе страны вырезали матку из-за опухоли. Теперь Роза в срок походит диспансеризацию и ежегодно обследуется, пишет СтарХит.

«Во время пандемии я едва не проглядела у себя опухоль, к счастью, доброкачественную. Но поскольку все было уже довольно запущенно, пришлось вместе с опухолью удалить и матку», — призналась Сябитова.



Также телеведущая рассказала, что теряет слух. Вылечиться уже нельзя, но можно не допустить дальнейшего развития процесса.

«Сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть», — объяснила она.



Сябитова сообщила также, что у нее хронический варикоз. Из-за него телеведущая сидит в студии в компрессионных чулках, ведь без них данная проблема быстро усугубится.