Бьянка поддержала Алсу на фоне развода с мужем

Ситуация в семье Алсу и Яна Абрамова перестала быть секретом для публики. Обнародована и причина, по которой певица, долгое время не выносившая сора из избы, исчерпала предел терпения. Многие коллеги звезды по шоу-бизнесу считают, что она достойна лучшего, пишет teleprogramma.pro.

Так, Алсу поддержала певица Бьянка. Она резко осудила Яна Абрамова.

«Алсу у меня всегда вызывала очень классные, хорошие эмоции. Она такая женственная, такая бусечка. И вот так вот! Столько детей и так поступить! Ну, это просто ****», - заявила Бьянка.



Накануне стало известно, что Анастасия Решетова обратилась в полицию из-за поста, в котором психолог Вероника Степанова обвиняет модель в занятиях эскортом и проституцией и говорит о ее отношениях с мужем Алсу Яном Абрамовым.