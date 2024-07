Вышла книга, в которой собраны интервью Twenty One Pilots за последние 10 лет

Автор Райан Берд представил книгу о дуэте Twenty One Pilots «The Only Band In The World» (пер. с англ. — «Единственная группа на свете»). Под одной обложкой собраны многочисленные интервью, статьи и другие материалы за последние 10 лет.

© Звук

Книга написана с одобрения обоих участников Twenty One Pilots — Тайлера Джозефа и Джоша Дана, отмечает Rock Sound. В ней даже есть вступительное слово от Джоша и заключительное — от Тайлера.

На 225 страницах собраны истории, связанные с эрами альбомов Blurryface (2015), Trench (2018) и Scaled and Icy (2021), а также интервью, сделанные во время работы музыкантов над новой пластинкой Clancy (2024). Кроме того, читателям эксклюзивно расскажут о кавере «пилотов» на хит My Chemical Romance «Cancer» (2006).

Twenty One Pilots выпустили новый лонгплей Clancy в мае. Ко всем песням из него вышли клипы, один из них срежиссировал Джош.

В августе группа отправится в мировой тур. Гастроли завершатся в мае 2025 года.