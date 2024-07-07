Жуков высказался о судьбе своих песен

Сергей Жуков намерен в суде защищать права на хиты «Руки Вверх!» Он убежден, что у что у автора никто не может отнять песни. Об этом пишут news.ru.

«Все, что вам нужно знать — автор песен один, и так всегда было. То, что сейчас происходит, это нормальная юридическая процедура, которая должна происходить. Потому что в свое время наш контракт закончился, и мы с Алексеем ушли в свободное плавание. И вплоть до нынешних времен продолжаем петь свои песни. Но почему-то люди подумали, что можно каким-то образом эти песни присвоить себе, — сказал Жуков.



Певец также опроверг слухи о том, что он уже проиграл суд издательству «Джем». Жуков подчеркнул, что он единственный, кому могут принадлежать права на песни, так как он их написал.

«У меня спрашивают, почему мы не оспаривали эти права столько лет. А почему я должен был их оспаривать, если они мои? Люди же не оспаривают, как их зовут», — заявил артист.



Певец Сергей Жуков подал заявление в Арбитражный суд Москвы против музыкального издательства «Джем».