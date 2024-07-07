Бледанс рассказала, почему побоялась во второй раз делать ЭКО

Эвелина Бледанс в YouTube-интервью Алине Кайзер призналась, что не решилась прибегнуть к процедуре ЭКО во второй раз. Звезда побоялась серьезных последствий для здоровья от искусственного оплодотворения.

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Бледанс уже делала ЭКО в 2018 году. Она забеременела в результате процедуры, однако потеряла ребенка. Повторять попытку Эвелина не стала, пишет gazeta.ru.

«Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями», — заявила Бледанс.



У Бледанс двое сыновей. Николая она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где и остался жить. Во втором браке с продюсером Александром Семиным 1 апреля 2012 года у них родился Семен, а в 2017 году супруги развелись.

Эвелина Бледанс много времени посвящает своему младшему сыну Семе, который родился с синдромом Дауна.