Цой рассказала о своем способе восстановления сил

Анита Цой в последние годы всерьез увлеклась работой на земле – в самом прямом смысле. Певица сама возится с грядками, ухаживает за растениями и даже с ними разговаривает. Так она набирается сил и ощущения единения с природой, пишет teleprogramma.pro.

У звезды достаточно большая усадьба, где выращивается самая разная огородная и садовая продукция. Хобби переросло в бизнес-проект, у Цой есть коллектив работников, но очень многое она любит делать своими руками. А еще она не использует никакой химии – ее урожай выращен только на природных удобрениях. К примеру, лучшей подкормкой для почвы Цой считает свежий навоз, а спасением от вредителей – настой крапивы.

Домашние консервы Аниты люди покупают в больших количествах. Так, в прошлом году было продано 37 тысяч банок с закрутками. Так что звезда хочет поставить мини-завод по производству овощных консервов.

Ранее народная артистка РФ Анита Цой в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказала спецкору НСН о своей компании «Цойкины рецепты», которая производит консервированную продукцию премиум класса, созданную по авторским рецептам певицы.