Киркорова обсмеяли за съемки в рекламе

Филипп Киркоров снялся в рекламе бренда бытовой химии. В ролике певец играет начальника прачечной, который помогает спецагенту уйти от врагов. Поп-король заливает гель для стирки в стиральные машинки и параллельно прячет агента в загородном доме.

Народный артист РФ стал объектом насмешек в интернете. Фолловеры решили, что народному артисту не по статусу такие съемки. пишет 5 Канал.

«Иван Васильевич меняет профессию. Царь, просто царь», - не успокаиваются хейтеры.



Не обошли они вниманием и новую прическу певца. Как пишет 5 Канал, из-за белоснежного «горшка» на головке Киркорова назвали «Филиппком» и кузнецом Вакулой из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что Филипп Киркоров вновь кардинально изменил свой образ. Исполнитель сменил стразы и яркие цвета на солидные цепи и дорогие часы.