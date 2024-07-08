Раскрыт размер гонорара Джастина Бибера за частное выступление

Популярный певец Джастин Бибер выступил на предсвадебной вечеринке у сына самого богатого человека в Индии. Об этом пишет Page Six.

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По данным источника, музыкант прилетел в Мумбаи, чтобы исполнить свой хит «Baby» на на предсвадебном сангите 29-летнего сына индийского магната Ананта Амбани и 29-летней дочери миллиардера Радхики Мерчант. За выступление Бибер заработал 10 млн долларов (около 880 млн рублей).

Помимо этого, за певцом в аэропорт прислали бронированный Mercedes. За автомобилем следовал конвой с охраной. Исполнитель прилетел в Индию на частном самолете. Концерт Бибера слушали около двух тысяч гостей.

Уточняется, что Биберу удалось побить рекорд певицы Рианны, которая в марте текущего года тоже выступала на свадебной вечеринке Амбани — однако ее гонорар составил 6 млн долларов (около 528 млн рублей).

9 мая супруга Джастина Бибера Хейли Бибер сообщила о первой беременности. Предпринимательница организовала фотосессию в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот.

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