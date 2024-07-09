Боня посочувствовала подавшей на развод Алсу

В конце мая певица и телеведущая Алсу подала на развод. Исполнительница хита «Зимний сон» пожелала на официальном уровне закончить свои отношения с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги прожили в браке долгие 18 лет. У артистки и предпринимателя есть общие дети: дочери Сафина и Микела, а так же сын Рафаэль.

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Развод исполнительницы наделал немало шума в прессе. Как выяснилось позже, Ян Абрамов изменял Алсу с экс-избранницей рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Артистка тогда прямо не комментировала домыслы общественности, но явно намекнула, что 28-летняя модель является «девушкой с низким социальным статусом». С тех пор Анастасия находится под гнетом общественного давления. Многие осуждают Решетову за связь с женатым Абрамовым.

Поддержать Алсу решила бывшая участница реалити-шоу «Дом−2» Виктория Боня. Накануне телеведущая пообщалась с представителями издания VOICE. В беседе с журналистами она отметила, что подобное, к сожалению, переживают многие женщины. Виктория посоветовала певице сконцентрироваться сейчас на себе и своих близких.