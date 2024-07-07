Школьная подруга рассказала о детстве Агузаровой

на Агузарова детство провела в селе Боярка Новосибирской области – туда ее привезла мама-фармацевт, которую отправили работать по распределению в Колыванский район.

Лидия Патрушева, школьная подруга Жанны Агузаровой, до сих пор живет в Боярке. С ней встретились журналисты «Комсомольской Правды».

«В шестом классе нас было три подружки: так и ходили втроем, никто нам больше не нужен был. Любили дурачиться в школе, когда в дежурство мыли парты после уроков. Мы и убирались, и бегали, и песни пели», - рассказала Лидия Михайловна.



Жанна занималась вокалом в местном клубе, выступала с хором. Устраивала концерты на мостике через местный пруд. И постоянно что-то придумывала, чтобы отличаться от других.

«Она необычной девочкой была, чего-нибудь как выкинет, что хоть стой, хоть падай! Однажды первой в селе решила себе сшить длинную юбку в пол. Говорит: «Девчонки, надо сделать что-то по-модному». Верх у платья ее мамы отрезали, резинку вставили. Мы потом себе тоже такие сшили. Мать ругалась на Жанну: «Что как старуха в этой юбке в пол?». Так чтобы мама дома не ругалась, Жанна эту юбку поднимала и заправляла под кофту. А ближе к клубу мы юбки расправляли и говорили: «Жанка, ты первая иди, посмотрим, как отреагируют». И всем нравилось!»



Жанну Лидия не видела много-много лет.

«Жанна уже уехала из Боярки, а мы приехали после восьмого класса в Колывань получать паспорт и встретились с ней. Она тогда тоже модной была, в длинном кожаном плаще! И мы не сомневались, что она добьется много. Она собиралась ехать после экзаменов в Москву. А мы ей говорим: «Жанка, ты где будешь жить?». Было как-то боязно. «Ничего, прорвемся!», - она всегда так говорила…»



Жанна продолжает писать песни, с 2015 года периодически появляется в телевизионных шоу, устраивает гастрольные туры, но чаще всего ее концерты клубные.

Ее можно найти на сайтах концертных агентств, то есть выступление Агузаровой до сих пор можно заказать, соблюдая ее технический райдер и обеспечив необходимым гонораром.