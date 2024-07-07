Шаляпин рассказал о причине любви к «бабушкам»

Прохор Шаляпин в интервью с журналистом Константином Долговым, опубликованном на youtube-канале «ШоуДо», объяснил, почему предпочитает встречаться с женщинами старше себя. По словам певца, им движет стремление выжить в жесткой среде шоу-бизнеса.

© РИА Новости

Он отметил, что изначально видел свою музыкальную карьеру иначе. Однако за его спиной не оказалось влиятельной поддержки. Именно поэтому Прохор был вынужден строить свою репутацию на романах с обеспеченными дамами старшего возраста, чтобы быть на слуху и зарабатывать деньги, пишут ura.news.

«У меня вот эта „петрушка“ [скандальная репутация – прим ред.]. Она дает мне деньги, конечно. Я хотя бы не думаю об элементарном, но с другой стороны — ты заложник. Сколько я эфиров просидел на центральных каналах? Мне отводили место, как говорится, прости Господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», — заявил Шаляпин



Прохор Шаляпин в какой-то момент своей карьеры был довольно востребованным артистом. Певец имеет хорошие вокальные данные, однако его имя в заголовках газет связано не с достижения в музыке, а со скандалами.