На Троекуровском кладбище прошла панихида  по Заворотнюк

Родственники и друзья, а также поклонники Анастасии Заворотнюк собрались у ее могилы на Троекуровском кладбище. Люди почтили память актрисы - 40 дней после ухода ее из жизни. Об этом сообщает АИФ.

Мать покойной, Валентина Борисовна, муж Петр Чернышев, дочери Анна и пятилетняя Мила, сын Майкл, пришли и принесли цветы и свечи.

На кладбище прошла панихида, для гостей установлен черный шатер. Могила народной любимицы по-прежнему утопает в цветах.

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Очевидцы обратили внимание, что Петр Чернышев каждые выходные приходит на Троекуровское кладбище. Иногда он берет с собой дочь Милу.

Настя и Петр познакомились на проекте «Танцы на льду» в 2007 году. Буквально через несколько месяцев фигурист сделал возлюбленной предложение. Пара сыграла свадьбу, а немного позже в храме в Форосе дала обещание перед Богом любить друг друга до гробовой доски. Получается, Петр выполнил обещание перед супругой.