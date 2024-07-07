Сафронов рассказал, как лишил брата всех его сбережений

Никас Сафронов лишил брата крупной суммы денег. Конечно, совершенно случайно. Об этой истории, грустной и смешной одновременно, живописец рассказал «Московскому Комсомольцу».

«У меня три брата и одна сестра, уже долгие годы я всем им помогаю материально. Каждый год финансовую помощь повышаю. Сегодня даю братьям по 40 тысяч рублей. Сестре отправляю в полтора раза больше, так как у нее много кошек и собак», - сообщил Никас.



Братья Сафронова живут в Москве. Владимир, его старший брат, закончил музыкальное училище, был музыкантом. Но попал в аварию, стал терять слух, и тогда пошел работать на завод.

«В 90-е зарплату Володе не платили по полгода. А я еще тогда не мог сильно помочь. И у него с тех пор появилась привычка - оставлять заначку на черный день. Черный день так и не настал - сначала я купил ему квартиру в Ульяновске, а потом вообще забрал в Москву. Но привычка откладывать деньги у него не исчезла. Хотя я об этом до недавних пор не знал», - объяснил художник.



Сафронов последние годы стал регулярно отправлять брата в подмосковные санатории для поправки здоровья. И недавно, проводив родственника, решил немного навести порядок в его жилище.

«Увидел, что накопилось огромное количество пакетов из-под кефира, которые он использовал как маленькие боксы для мусора. Выглядело это как-то неэстетично, я собрал их и выбросил в ближайший мусорный контейнер у дома. А ему купил мусорные пакеты и контейнеры разных размеров».



Когда Владимир вернулся из санатория, разразился скандал. Оказалось, что в одном из таких пакетов он прятал деньги, накопленные за много лет. Сумма для него оказалась огромная - около 1,5 млн рублей.

«Володя был в ужасе. Он даже ходил на свалку, естественно, ничего не нашел – весь мусор давно уже вывезли. Честно говоря, у меня даже мысли не возникло, что в этих пакетах, хоть и мытых, могут лежать деньги. Я ему предложил отдать эту сумму, чтобы он успокоился. Но брат категорически отказался», - резюмировал народный художник РФ.



Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что после взлома его мессенджеров мошенниками ему пришлось поменять номер телефона и сообщить об этом двум десяткам тысяч человек.