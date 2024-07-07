Жуков снова подал в суд на издательство «Джем»

Певец Сергей Жуков подал заявление в Арбитражный суд Москвы против музыкального издательства «Джем». Дело артиста числится в картотеке ведомства, а иск датируется 1 июля.

Не исключено, что Жуков вновь пытается вернуть права на ряд хитов группы «Руки Вверх!». В конце 90-х запись песен финансировал продюсер Андрей Маликов, его лейбл «Джем» впоследствии получил права на фонограммы.

В марте Симоновский суд Москвы отклонил предыдущий иск Жукова, а Мосгорсуд — апелляционную жалобу. В инстанции отметили, что музыкант знал о существующих правоотношениях, но 20 лет никак их не оспаривал.