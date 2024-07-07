В сети обсуждают внешность дочери Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии, которые были сделаны во время ее путешествия в Перу.

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На одном из снимков Кристина Орбакайте была запечатлена вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией на фоне Мачу-Пикчу. Певица предстала в кадре в пончо, черных трениках, кроссовках и солнцезащитных очках. Муж поп-исполнительницы позировал в белой футболке, черном спортивном костюме, кроссовках и очках, а дочь — в белом худи, серой куртке, черных леггинсах и желтых кроссовках.

Поклонники Орбакайте стали обсуждать внешность ее наследницы.

«Ни и модельные ножки у Клавдии, есть в кого. Замечательное путешествие», «Девочка похожа на отца. Счастливого отдыха вам, Кристина!», «Клавдия скромная! Лапочка!», «Скажите, где такие ноги выдают? Хочу такие. Девочка огонь», «Просто бесконечные ноги Клавдии», «Какая у вас красивая дочь!», «Клава — модель», — писали в комментариях.



Недавно в сети появилось видео, которое было снято на выступлении поп-исполнительницы в Израиле. Во время концерта Кристина Орбакайте исполнила одну из песен своей матери Аллы Пугачевой. На большом экране показывались архивные видеоролики с Примадонной. Поклонники подпевали артистке.