Пользователи высмеяли поздравившего американцев Покровского*

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) поздравил США с Днем Независимости, поблагодарил власти страны. Его высказывания вызвали резкую критику со стороны пользователей, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, после начала СВО покинувший Россию исполнитель начал открыто поддерживать Украину: собирал деньги для ВСУ, выкладывал чеки, написал несколько антироссийских песен.

В новом ролике музыкант поздравил Соединенные Штаты с праздником, рассказал, что ждет салют, прокричал «Боже, храни Америку!», под гимн страны снова выкрикнул этот лозунг, но уже на английском.

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Пользователи соцсетей отметили, что в США Покровский* никому не нужен, сверхдержава «перемелет его и выплюнет». Они добавили, что артист представляет жалкое зрелище.

«Ну а что ему остаётся? Так и будет до смерти орать, лизать, хлопать, салютовать... Иначе сдохнет с голоду», — «пожалел» музыканта один из комментаторов.



По их мнению, «удивительному кретину», наигранно отрабатывающему полученные от хозяев деньги, следует пожизненно запретить возвращение в Россию.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.