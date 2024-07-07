Башаров объяснил, почему могила его отца заброшена

Родной отец Марата Башарова умер в 2021 году. Тогда его сводный брат Вялит Билялетдинов обвинил его в том, что он даже не приехал на похороны и никак не помог семье.

Сам Марат, которого воспитал отчим, на вопросы журналистов тогда отвечал так:

«Какой папа умер? У кого? Простите, но у меня папа умер в 1995 году. Ваших коллег почитайте, пожалуйста. „Папа умер“! Идиоты!»



Накануне Башаров был гостем программы «Злые языки» на Rutube. Там зашла речь о ситуации, когда брат звезды Вялит Билялетдинов пришел в студию шоу «Звезды сошлись» на НТВ и пожаловался на Марата. Об этом пишет СтарХит.

«Я верил, что Марат прилетит на похороны, но у него были гастроли. Отец болел последние годы. Марат решил помочь материально. Выделил сто тысяч рублей. Я его не осуждаю. Это нормальная сумма. Даже если бы прислал рубль — я бы не обиделся. Я звал его на сорок дней, но он не приехал», — говорил мужчина.



Башаров же озвучил свою точку зрения.

«Когда мой… наш отец ушел из жизни, я Вялиту передал деньги на памятник и на ограду. Ни памятника, ни ограды нет. Вялит эти деньги пропил. Я уже сам сделаю, займусь. Поставлю и памятник, и ограду. Так что, братишка… Да не братишка ты мне! Пить надо меньше. А потом уже обвинять кого-то, что я ни разу не был на могиле. Где деньги?» — возмутился артист.



Актер и телеведущий Марат Башаров известен не только по ролям в театре и кино, но и из-за скандалов об избиении женщин