Развод Алсу и Яна Абрамова обрастает все новыми и новыми деталями. На заседании по разводу, состоявшемся в день рождения звезды, Абрамов попросил суд дать их паре еще два месяца, чтобы попробовать найти компромисс.

Ян предложил передать жене имущество, драгоценности и активы на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Причем, в независимости от того — разведется он с ней или нет. Речь о вилле на Кипре, ювелирных изделиях, пентхаусе в Москве, 250 миллионах выплатами в соответствии с графиком. Кроме того, бизнесмен готов полностью обеспечивать дочерей и сына, оплачивать их обучение, медицинские нужды и путешествия. При согласии Алсу, все пункты Абрамов готов был закрепить в брачном договоре, пишет СтарХит.

Возможно, артистка считает, что ее доля гораздо больше, чем 2,5 миллиарда. Она обратилась в Савеловский суд Москвы с исковым заявлением к Абрамову о разделе совместно нажитого имущества. Беседа между представителями сторон назначена на 26 июля.

Артистка подала на развод 24 мая 2024 года после того, как старшая дочь пары окончила школу.