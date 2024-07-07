Чернышев сдержал клятву, данную Заворотнюк

Больше месяца назад не стало прекрасной и талантливой актрисы Анастасии Заворотнюк. Женщина пять лет боролась с тяжелой формой рака головного мозга. К сожалению, болезнь победила. Все это время около Насти находились только близкие и родные люди, включая Петра Чернышева.

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Фигурист сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь жены на как можно долгий срок. Он всячески поддерживал её состояние, работал на износ, чтобы оплачивать лечение, а также строго придерживался всех рекомендаций врачей. Помимо этого он занимался воспитанием маленькой дочери Милы, которая появилась на свет незадолго до выявления страшного диагноза. Поклонники отмечают, что Петр сдержал клятву, данную Анастасии Заворотнюк много лет назад.

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Настя и Чернышев познакомились на проекте «Танцы на льду» в 2007 году. Буквально через несколько месяцев фигурист сделал возлюбленной предложение. Пара сыграла свадьбу, а немного позже в храме в Форосе дала обещание перед Богом любить друг друга до гробовой доски. Получается, Петр выполнил обещание перед супругой. До самой её смерти он был верен и предан ей, как никто другой.