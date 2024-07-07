Мизулина прокомментировала нападение на известного рэпера в Омске

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала нападение на российского рэпера Кишлака (настоящее имя — Максим Фисенко) перед концертом в Омске. В своем Telegram-канале она написала, что в произошедшем должна разобраться полиция, особенно, если пострадали подростки.

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«Даже если кому-то не нравится чья-то деятельность, это не повод применять насилие. Есть законные способы для того, чтобы отстаивать свою позицию. Такие действия я абсолютно точно не поддерживаю», — подчеркнула она.



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Ранее стало известно, что недоброжелатели с перцовыми баллончиками сорвали выступление известного рэпера в клубе «Викинг». По словам очевидцев, мужчины избили организаторов мероприятия, персонал, самого исполнителя и его поклонников. Злоумышленники заявляли, что «выступления не будет».