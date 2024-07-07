Анастасия Костенко прокомментировала информацию о долге перед налоговой.

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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко прокомментировала ситуацию с задолженностью перед налоговой. Накануне стало известно о том, что на многодетной матери висит долг в 1.6 миллиона рублей.

Звезда пояснила, что это глупая ошибка. «Не поверите – произошла очень большая путаница в машинах. Надо было мне бить тревогу, когда на “Госуслуги” мне приходили штрафы за несуществующую машину, которой у меня, по крайней мере, не было», - заявила Анастасия.

Кроме того, модель сообщила о том, что уже разбирается с этим вопросом. Костенко отмечает, что на это у нее уходит немало времени, что держит ее семье в стрессе и напряжении.