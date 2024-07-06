В продаже недвижимости Пугачевой усмотрели тайный знак

Алла Пугачева после отъезда из России пытается продать недвижимость. Это не только замок, где она жила с супругом и детьми, но и свою загородную дачу на Истре, которую она несколько лет назад подарила внуку Никите.

Подмосковная усадьба и по более низкой цене не смогла найти нового хозяина. Изначально планировалось продать дачу за 132 миллиона 500 тысяч рублей. Покупателей на имение Аллы не нашлось. Тем не менее в конце марта цену подняли до 136 миллионов. Ее также никто не купил. А сейчас любимую дачу Аллы можно приобрести за 152 миллиона.

Как сообщает «Московский Комсомолец», в светской тусовке активно следят за действиями Пугачевой. После того как цена поднялась в третий раз, был сделан вывод: хозяйка делает это намеренно. Для того, чтобы никто ничего не купил и в будущем она могла бы вернуться домой.

75-летняя певица Алла Пугачева с семьей переезжает в Юрмалу. Там для нее уже подготовили арендованный дом с видеонаблюдением и охраной. Сообщается, что артистка переживает за свою безопасность. Теперь семейство публикует кадры с мероприятий и выступлений с «опозданием».