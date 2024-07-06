Селин Дион возвращается на сцену

Канадская певица Селин Дион, прославившаяся на весь мир благодаря песне из кинофильма «Титаник», много лет скрывала свой неизлечимый страшный диагноз — синдром скованности мышц. Его особенность - сильные приступы спазмов, которые возникают произвольно.

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Как пишут ura.news, последние четыре года состояние здоровья не позволяло Селин давать концерты. И вот издание The Sun сообщило, что звезда готовится к осеннему концерту с живой музыкой в Лас-Вегасе, США.

«Она тайно репетирует для ограниченного количества шоу, на которые она вернется этой осенью после четырехлетнего отсутствия на сцене», — говорится в статье The Sun.



Предположительно, певица планирует исполнять свои лучшие хиты на сцене в течение 70 минут. Точной даты концерта еще нет.

Подчеркивается, что исполнительница работала со специалистами в течение последних восьми месяцев, чтобы восстановить голос.