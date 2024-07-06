Аврора Киба, которую называют невестой Лепса, делала пластику

Аврора Киба попала в центр внимания публики после совместного выхода с Григорием Лепсом на красную дорожку премии «МУЗ-ТВ». Тогда музыкант назвал ее своей невестой. Действительно ли тут имеют место быть нежные чувства или же просто Лепс, знакомый с семьей Авроры, «вывел в свет» юную дебютантку, покажет время.

Но личность самой девушки сейчас активно обсуждается. Так стало известно, что, несмотря на юный возраст, Аврора уже обращалась к пластическому хирургу, пишет СтарХит.

Как выяснилось, ринопластика стала подарком к 18-летию девушки.

Аврора мечтала исправить горбинку на носу.

Вместе с родителями она выбрала врача, дождалась своей очереди и сделала операцию. Все прошло успешно, восстановительный период также не доставил особых хлопот. Обо всем этом Киба рассказала в личном микроблоге.

Ранее 18-летняя Аврора Киба впервые прокомментировала отношения с артистом и ответила на заявления хейтеров о разнице в возрасте пары.